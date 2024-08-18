На Земле началась мощная магнитная буря

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На Землю обрушилась сильная магнитная буря. Она началась вечером в субботу и продлится до полудня воскресенья, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, после 18 часов индекс состояния геомагнитного поля Кр превысил шесть единиц. Это соответствует уровню средней магнитной бури класса G1. Возмущения геомагнитного поля постепенно нарастали, и в 20. 46 мск магнитная буря усилилась до уровня G3.

Уровень G3 означает, что магнитная буря может привести к перебоям в работе спутников и энергетических систем.

Ранее была зафиксирована сильная вспышка на Солнце силой Х1,1. Она может стать причиной магнитных бурь в предстоящие выходные, сообщал Михаил Леус.