Останки в мусорных пакетах: в Петербурге мужчина расчленил собутыльника

Сотрудники Следственного комитета и оперативники уголовного розыска раскрыли обстоятельства гибели жителя Санкт-Петербурга, чьи расчлененные останки нашли в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Убийство после посиделок со спиртным произошло еще в апреле. На берегу Лиговского канала между двумя собутыльниками вспыхнула внезапная перепалка.

В разгар конфликта 53-летний мужчина со всей силы ударил оппонента по голове, а тот упал замертво.

Поняв, что приятель не подает признаков жизни, горожанин решил избавиться от улик. Он расчленил труп, расфасовал части по плотным мусорным мешкам и бросил их в безлюдном месте.

Страшную находку случайные прохожие обнаружили только спустя полгода — 15 октября. Перед тем как сбежать, нападавший также обчистил карманы погибшего, присвоив его смартфон и банковские карты.

Задержанному официально инкриминировали статьи об умышленном убийстве (105 УК РФ) и краже (158 УК РФ). В настоящее время следователи готовят материалы для ходатайства в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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