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Леус: сильная вспышка на Солнце может стать причиной магнитных бурь на выходных

Утром 14 августа была зафиксирована сильная вспышка на Солнце силой Х1,1. Она может стать причиной магнитных бурь в предстоящие выходные, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметили, что вспышку зафиксировали точно на линии Солнце-Земля. В таком случае воздействие на планету окажется неизбежным.

«Именно это событие и станет причиной предстоящих магнитных бурь на Земле», — отметил Леус.

С позднего вечера субботы до ночи понедельника ожидаются слабые возмущения геомагнитного поля. Их интенсивность может достичь уровня слабой магнитной бури класса G1 в ночь на воскресенье. При этом центр космической погоды НАСА ожидает менее интенсивные возмущения магнитосферы.

Ранее Леус рассказал, что жители Москвы и области 12 августа заметили полярное сияние. Причиной его появления стала сильная магнитная буря.