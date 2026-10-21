Захарова назвала революцию во Франции бессмысленным и беспощадным погромом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Французская революция — это не только лозунги свободы, равенства и братства, но и гильотины и погром.

В эфире авторской программы на радио Sputnik Захарова назвала революцию XVIII века точкой отсчета сегодняшних событий во Франции. По ее словам, она сохраняет сакральное значение в сознании французов, а новые поколения воспитываются на ней как на предмете национальной гордости.

«Это же не образ художественный, не придумка кинорежиссеров, писателей и поэтов. Это то, откуда многие черпают вдохновение, силы и идеологию», — подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила о гильотинах на улицах городов и кровопролитии во время революции. По ее оценке, значительная часть французского общества, которая формирует повестку, пишет учебники и продвигает культуру, продолжает восхищаться этим событием, не считая его постыдным или неоднозначным.

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