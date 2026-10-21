Психолог Казанцева рассказала, как прогулки помогают подросткам

По словам руководителя Центра семейной и детской психологии Вероники Казанцевой, ученые выяснили, что прогулки снижают риск развития депрессии у подростков. Лучшие показатели отмечали у детей, которые проходили около 12 тысяч шагов ежедневно. При этом пользу могут принести даже одна-две тысячи шагов в день.

«Ходьба, как и любая другая физическая активность, заметно влияет на психологическое самочувствие. У психологов даже есть такая фраза: „Не знаешь, что делать, куда двигаться, — просто иди“. Потому что именно в процессе ходьбы, при монотонном таком как будто бы укачивании, человек успокаивается», — пояснила Вероника Казанцева в эфире радио Sputnik.

Психолог отметила, что современным подросткам не хватает физических нагрузок: даже на кружки и секции их часто привозят родители. Поэтому ходьба особенно полезна для работы с тревожностью. Физическая активность помогает улучшить психологическое и психическое состояние и взрослым, добавила Казанцева.

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