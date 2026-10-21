Маркетолог Чумаков посоветовал заранее составить список новогодних подарков

Список подарков и отслеживание цен помогут избежать лишних трат перед Новым годом. Начать подготовку уже сейчас посоветовал гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

Эксперт рекомендовал покупать подарки при появлении выгодных предложений. Например, в ноябре во время Черной пятницы можно приобрести потребительскую электронику с существенными скидками. К концу декабря она может несколько подорожать.

По словам Чумакова, после праздника многие товары, напротив, станут дешевле. Это стоит учитывать тем, кто планирует поздравлять близких уже в январе.

«Это особенно будет ощутимо для товаров, маркированных новогодней направленностью и связанных с празднованием Нового года: кондитерские изделия, елочные игрушки или посуда. А значит, если у вас планируется встреча с друзьями или родственниками после Нового года, то можно и подарки купить в первых числах января», — предложил эксперт в эфире радио Sputnik.

Чумаков также предупредил о рисках покупок в последние предпраздничные дни: в обычных магазинах вероятен ажиотаж, а в интернет-магазинах может не оказаться нужного товара.

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