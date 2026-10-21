Кирилл Лосунчуков: встречи с ветеранами и «Парта Героя» формируют у детей любовь к Родине

Сегодня для школьников создано много возможностей, например, Единая школьная лига, которая объединяет молодежные инициативы и состязания. Этот проект несет важную воспитательную, в том числе патриотическую, составляющую, однако это лишь один из инструментов для вовлечения ребят в эту систему. Большую роль играет центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке «Патриот». Там проходят пятидневные сборы, образовательные и профильные смены, занятия по военно-прикладным дисциплинам, истории России, командной работе и лидерству, а также встречи с героями

«Сохраняется и формат непосредственного общения школьников с теми, кто сам прошел военную службу и боевые действия. Это уроки мужества, встречи с ветеранами, участниками СВО и депутатами, проекты по сохранению памяти конкретных людей. Здесь важна именно живая передача опыта. Когда школьник может задать вопрос человеку, который сам принимал решения в сложных обстоятельствах, такие понятия, как долг, ответственность и товарищество перестают быть для него абстрактными», — рассказал Кирилл Лосунчуков.

В Подмосковье также работают проекты «Историческая память» и «Парта Героя», проводится «Диктант Победы». В 2026 году этот диктант написали свыше 70 тысяч человек более чем на 1400 площадках. Часть вопросов была посвящена участникам СВО. Работа по открытию «Парт Героя», посвященных защитникам страны, в школах региона продолжается.

«На мой взгляд, патриотическое воспитание работает тогда, когда оно не ограничивается торжественными мероприятиями. История, спорт, общественная работа, общение с ветеранами, технологические и военно-прикладные навыки должны дополнять друг друга. Ребенку важно не только знать историю своей страны, но и понимать, что от его образования, поступков и отношения к людям тоже зависит ее будущее», — подчеркнул замминистра.