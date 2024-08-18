Леус сообщил, что магнитная буря на Земле прекратилась

сегодня в 07:27

Магнитная буря, которая началась в субботу, прекратилась, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сильные геомагнитные колебания были на протяжении всей ночи. Однако утром буря прекратилась.

Тем не менее, до конца 18 августа будут продолжаться небольшие и краткосрочные возмущения геомагнитного поля. После этого оно будет более спокойным.

Ранее прогнозировалось, что сильная магнитная буря продлится до полудня 18 августа. Тогда индекс Кр вырос до шести единиц.