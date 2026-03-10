Симоньян призвала штрафовать россиян за отказ сдавать жилье семьям с младенцами

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предложила призвала штрафовать россиян, которые отказываются сдавать жилье семьям с младенцами.

По ее словам, она была удивлена, что риелторы предпочитают не работать с семьями, в которых есть младенцы. Выяснилось, что владельцы квартир часто отказывают таким семьям в аренде жилья.

«Я крайне редко поддерживаю репрессивные меры вроде введения штрафов или иной ответственности, но это, кажется, тот самый случай. За демографию мы боремся, ага», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее 45-летняя Маргарита Симоньян откровенно рассказала о своей борьбе с раком. Медиаменеджер отметила, что агрессивный характер заболевания, вызванный серьезным стрессом, и обусловил наиболее радикальный лечебный план.

