Маргарита Симоньян откровенно рассказала о своей борьбе с раком

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян продолжает рассказывать своей аудитории о ходе борьбы с тяжелым заболеванием. В новом посте она впервые разъяснила причины, по которым медики выбрали для нее столь интенсивную терапию, сообщает «Царьград» .

В своем Telegram-канале 45-летняя медиаменеджер дала ответ на частый вопрос подписчиков: почему в ее случае применяется целый комплекс мер, тогда как часто ограничиваются либо химиотерапией, либо лучевой терапией.

«Что-то одно только у тех, у кого совсем маленькая опухоль. У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят», — объяснила Симоньян.

Именно агрессивный характер заболевания, вызванный серьезным стрессом, и обусловил наиболее радикальный лечебный план. Журналист сообщила, что ей предстоит пройти несколько этапов. Уже проведены операция, курс химиотерапии и лучевая терапия. К химии, облучению и гормональным препаратам придется возвращаться неоднократно.

О своем диагнозе главный редактор RT рассказала в сентябре 2025 года, тогда же была выполнена первая операция. Позднее она отмечала, что медики связали прогрессирование болезни с ее эмоциональным состоянием. Как пояснила Симоньян, сильнейшим катализатором стали переживания за мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, который оказался в коме в конце 2024 года.

Несмотря на все трудности лечебного процесса, медиаменеджер продолжает информировать публику о своем состоянии и не скрывает побочных эффектов от проводимой терапии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.