Силовики выясняют, как в РФ попал исполнитель теракта, в котором погиб Кириллов

Силовики выясняют, законно ли находился на территории РФ вероятный исполнитель теракта, унесшего жизнь начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника, сообщает РИА Новости .

«Проверяется информация, легально ли он находился на территории России», — сообщили в правоохранительных структурах.

По подозрению в совершении террористической атаки задержали гражданина Узбекистана. Он признался, что действовал по заданию спецслужб Украины. Киев обещал злоумышленнику 100 000 долларов и европейское гражданство, если он взорвет начальника российских войск РХБЗ.

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью Игоря Кириллова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что спецслужбы эффективно расследуют убийство военачальника и его помощника.