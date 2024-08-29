Силовики обыскивают все связанные с экс-замминистра обороны Поповым адреса
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По месту жительства бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова проводят обыски. Об этом ТАСС рассказали источники в правоохранительных органах.
Также обыски проводятся и по другим адресам, связанным с Поповым.
Экс-замминистра обороны РФ задержали 29 августа. Открыто уголовное дело по статье УК России «Мошенничество».
Попов с 2021 по 2024 год занимался развитием и обслуживанием парка «Патриот». Следствие считает, что экс-замминистра обороны вместе с директором организации Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника ГУ инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, мог обогащаться за счет учреждения.
Ранее сообщалось, что силовики провели задержание Ахмедова. Это произошло после того, как в июле сотрудники правоохранительных органов проводили следственные действия в парке «Патриот».