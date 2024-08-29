СК: экс-заместитель Минобороны РФ Павел Попов задержан за мошенничество

Бывшего заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии запаса Павла Попова задержали по подозрению в мошенничестве, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

В отношении Попова расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным следствия, в течение трех лет – с 2021 по 2024 год – подозреваемый в мошенничестве экс-заместитель главы Минобороны РФ отвечал за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот». Занимая вышеуказанную должность, совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которых ранее привлекли к уголовной ответственности, обогащался за счет учреждения.

Попов за счет парка «Патриот» организовал для себя строительство загородного дома в Красногорском районе Подмосковья. Он принуждал руководителей коммерческих организаций, которые сотрудничали с учреждением, бесплатно строить дом и благоустраивать участок площадью около 3 гектаров.

Также установлено, что, кроме вышеуказанного загородного дома, у Попова и членов его семьи есть другое имущество в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае на сумму более 500 млн рублей.

Следствие проверяет законность покупки всей недвижимости. Расследование уголовного дела продолжается.