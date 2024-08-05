Задержан директор парка «Патриот» в Московской области

сегодня в 15:25

Директора парка «Патриот» в Подмосковье Вячеслава Ахмедова задержали в рамках расследования уголовного дела, часть сотрудников отправили с работы на допрос, сообщает РБК.

Дело, по которому арестовали Ахмедова, связано со статьей о мошенничестве.

В июле силовики приезжали в парк «Патриот», где организовали следственные действия.

Также ранее в Сети появились кадры следственных действий в парке. Судя по ним, оперативники выносили из административного здания несколько коробок с документами и грузили их в багажник автомобиля.