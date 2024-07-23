Появились кадры следственных действий по делу Иванова в парке «Патриот»

В Сети появились кадры следственных действий, которые проводят оперативники в подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот», сообщает Mash .

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов выносят из административного здания несколько коробок с документами и грузят их в багажник черного автомобиля.

Предварительно известно, что следственные действия связаны с бывшим заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым. Он был ответственным за строительство парка.

Иванову предъявлено обвинение во взяточничестве на сумму в 1 млрд рублей. По версии следствия, он мог вступить в сговор с несколькими людьми для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера.