Mash: следственные действия по делу Иванова проходят в парке «Патриот»

В военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Подмосковье прибыло несколько машин с оперативниками, сообщает Mash .

В парке проводят следственные действия. Они могут быть связаны с делом, возбужденным в отношении экс-замминистра Минобороны РФ Тимура Иванова, который курировал строительство парка.

Иванову предъявлено обвинение во взяточничестве на сумму в 1 млрд рублей. По версии следствия, он мог вступить в сговор с несколькими людьми для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера.

Ранее сразу двое причастных к этому делу человек скончались в один и тот же день.