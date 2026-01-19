Синдром ненужности, стресс: главные риски продления работы детсадов до 20:00

Идея продлить работу детских садов до восьми часов вечера может обернуться серьезными психологическими последствиями для детей, сообщила РИАМО кризисный и семейный клинический психолог Лилия Гладких.

Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина в беседе с РИА Новости предложила продлить работу детсадов до 20:00, так как предыдущий график работы учреждений устарел. Москвитина отметила, что при этом до вечера необязательно работать именно воспитателям — достаточно нянечек, младшего персонала.

«Увеличение времени пребывания в саду — это продление стрессового состояния для ребенка. Первое, что страдает, это питание и сон. Ребенок в непривычной обстановке, где „все общее, все вокруг колхозное“, может отказываться от еды, плохо засыпать. Постоянная тревога может перерасти в апатию или отчаяние», — рассказала Гладких.

Она отметила, что вечернее время, и без того короткое, будет сводиться к ужину и спешному укладыванию.

«При этом уставшая после работы мама может быть эмоционально истощена и не сможет дать ребенку ту полноту тепла и внимания, в которых он остро нуждается для компенсации дневной разлуки. Для ребенка утро превращается в повторное „предательство“: самые близкие люди ведут его туда, где ему плохо», — предупредила клинический психолог.

Гладких добавила, что частым следствием становятся болезни. Заболев, ребенок добивается главного — возвращения мамы. Так может закрепиться механизм: чтобы остаться дома, нужно заболеть.

«Более того, у ребенка может сформироваться глубинное чувство собственной „ненужности“ родителям, что в крайних проявлениях ведет к саморазрушающему поведению (раскачивания, удары головой)», — информировала специалист.

По оценке эксперта, последний критический фактор — ребенок, чьи базовые потребности в безопасности и связи не удовлетворены, находится в режиме выживания, а не развития. Постоянная выработка гормонов стресса истощает его ресурсы.

«В перспективе это может аукнуться проблемами с вниманием, памятью в школьном возрасте, а позже — сложностями в построении отношений и карьеры, формированием различных акцентуаций характера из-за пережитой в детстве „неважности“», — резюмировала Гладких.

