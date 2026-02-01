Штурм был впечатляющим: вернулся россиянин из экипажа захваченного США танкера

Член экипажа танкера «Маринера», задержанного американскими военными в Северной Атлантике, Максим Карпенко вернулся в Крым и рассказал о захвате судна и освобождении из плена, сообщает РИА Новости .

В Крым моряк добрался поездом из Москвы, куда он прилетел из Стамбула. На вокзале в Керчи мужчину встретили родственники и журналисты.

По словам Карпенко, американцы преследовали судно более двух недель, а экипаж, зная о происходившем с кораблями, шедшими из Венесуэлы, был морально готов к захвату.

«Они то подходили, то отдалялись, сигналили, маневры были разные. Конечно, мы готовились, а когда на радаре увидели, что там уже три парохода, поняли, что это все… Нас окружила куча вертолетов, их, по-моему, девять было, и высадились американцы с британцами и захватили нас… Штурм был впечатляющим, конечно», — поделился моряк.

Он уточнил, что на танкере груза не было, он шел с поднятым флагом РФ. После захвата судно отогнали в территориальные воды Шотландии. Затем 20 дней экипаж находился в плену, на полу в камбузе. В туалет моряки ходили под автоматами, купались раз в четыре дня. Над ними не издевались, но просьбу о таблетке при недомогании игнорировали, слова о консуле тоже.

Как добавил Карпенко, через 20 дней плена без объяснения причин экипаж танкера из 28 человек, включая двух граждан РФ, отпустили. Моряк поблагодарил власти России и Крыма за помощь в освобождении и возвращении.

Танкер «Маринера» был задержан ВМС США у берегов Венесуэлы в конце 2025 года в рамках санкционной операции. Позже часть экипажа была отпущена, но несколько человек, включая двоих граждан России, оставались под стражей.

