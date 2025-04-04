Штраф в 100 тыс рублей: в Кузбассе жители незаконно регистрировали мигрантов

В городе Прокопьевске в Кемеровской области трое жителей получили штраф от 10 до 100 тысяч рублей за незаконные схемы с фиктивной регистрацией иностранных граждан, сообщает Сiбдепо .

По данным пресс-службы правоохранительных органов, мигрантов регистрировали в нескольких жилых помещениях в Рудничном районе. Жить они там не собирались.

Речь идет о квартире на улице Вершинина, которая принадлежит 31-летнему мужчине, на улице Яворского — в собственности у 58-летней местной жительницы и о жилье 36-летней девушки на улице Институтской.

По уголовным делам по статье 323.3 УК РФ суд назначил молодому человеку штраф в 100 тысяч, 36-летней нарушительнице — в 10 тысяч, а 58-летней — 100 тысяч. Миграционный учет трем мигрантам аннулировали.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала женщину, подозреваемую в нелегальном заключении браков с иностранными гражданами, которые стремились получить гражданство РФ.