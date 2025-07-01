Швеция будет собирать данные о страховке всех иностранных судов

Швеция ужесточает контроль за судами в Балтийском море

С 1 июля Швеция усиливает надзор за иностранными судами в своих территориальных водах, сообщает РИА Новости .

Береговая охрана теперь будет проверять страховые документы не только у судов, заходящих в порты, но и у следующих через шведские воды транзитом.

Эти меры, по заявлению премьер-министра Ульфа Кристерссона, помогут собирать информацию для подготовки новых санкций против России.

Инициатива появилась на фоне дискуссий в ЕС о возможном задержании танкеров, перевозящих российскую нефть.

Как сообщало издание Politico, страны Евросоюза рассматривали варианты использования экологического законодательства или антипиратских норм для обоснования таких действий.