Глава Химок Елена Землякова вручила юным жителям их первые паспорта

В выставочном комплексе «Артишок» в торжественной обстановке пятеро юных химчан получили свои первые паспорта. Документы им вручили глава Химок Елена Землякова, председатель совета депутатов Сергей Малиновский и помощник Химкинского городского прокурора Амалия Абрамова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Поздравляю наших юных граждан и желаю им с честью и достоинством нести звание гражданина Российской Федерации! Пусть этот день станет началом большого и интересного пути. Будьте ответственными, целеустремленными и верными своей Родине. Гордитесь своим паспортом и знайте, что вы — будущее нашей страны», — отметила Землякова.

Вместе с документом, удостоверяющим личность, ребята приобрели не только новые права и обязанности, но и приятные подарки. Также вручили им Конституцию Российской Федерации — основной закон нашей страны.

«Сегодня самый лучший день в моей жизни, я не ожидала, что все будет так круто, так прикольно. Я получила нереальные эмоции», — поделилась юная химчанка Рузанна Андреасян.

Отметим, чтобы школьник принял участие в торжественной церемонии вручения первого паспорта, его родителям необходимо подать соответствующую заявку в МФЦ.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.