Жительница Петербурга заключила три фиктивных брака с нелегальными мигрантами

32-летняя жительница Петербурга заключила три фиктивных брака с мигрантами

В Санкт-Петербурге полиция задержала женщину, подозреваемую в организации нелегальной миграции. Предполагается, что она заключила минимум три фиктивных брака с гражданами арабских государств, стремящимися получить российское гражданство, сообщает «Бриф24» .

Раскрыта очередная схема фиктивных брачных союзов между гражданками России и иностранцами. Выяснилось, что задержанная действовала не одна. 32-летняя жительница Мурина последовательно заключала браки с иностранными гражданами. После оформления необходимых миграционных документов она разводилась и находила нового «супруга».

Схему удалось провернуть трижды. Правоохранительные органы передали информацию в миграционную службу и возбудили три уголовных дела по статье об организации незаконной миграции.

Задержанная остается под стражей. Ее сообщнице, фиктивной супруге «восточных» мужчин, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.