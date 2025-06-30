Свыше 300 выпускников Люберец окончили школу с медалями

В городском округе Люберцы более 300 выпускников окончили школу с медалями. С этим событием их поздравил глава муниципалитета Владимир Волков, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Гордимся вашими успехами: 303 выпускника окончили школу с медалями, причем 166 — с золотыми. Поздравляю ребят и их родителей с важным и трогательным событием! Пусть знания, полученные в стенах школы, станут крепким фундаментом для будущих побед. Мы верим в вас и ждем обратно — уже в качестве молодых специалистов, готовых развивать наши любимые Люберцы! Успехов и всего самого доброго!» — сказал Волков.

В 2025 году в городском округе Люберцы окончили школу 1562 одиннадцатиклассника и 4966 девятиклассников. Наивысший результат — 100 баллов — на ЕГЭ получили 14 школьников: четверо по химии, пятеро по литературе, трое по русскому языку, один по физике и один по английскому языку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, — стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.