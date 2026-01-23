Схема Джигана: может ли уязвимое состояние стать новым аргументом в разводах

Дело Джигана и Самойловой: как брачный договор на полмиллиарда может быть оспорен

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, делит имущество с блогером и бизнесвумен Оксаной Самойловой. Если артист не сможет оспорить брачный договор, то ему придется отдать жене объем имущества почти на полмиллиарда рублей. Вся семейная недвижимость была оформлена на Джигана. Когда рэпер лечился от зависимости, он переписал все на Самойлову. Теперь защита попытается оспорить этот момент, настаивая на том, что исполнитель находился в уязвимом состоянии.

От «схемы Долиной» до дела Джигана

«Эти схемы существовали всегда. В случае с Долиной (речь о „схеме Долиной“, когда певица Лариса Долина под влиянием мошенников продала квартиру добросовестному покупателю, а потом попыталась оставить жилье себе через суд — ред.) прецеденты были и раньше. Просто здесь слишком громкое дело, слишком большая сумма. Что касается брачных договоров, они всегда считались чем-то незыблемым, практически неоспоримым. Суды как правило руководствовались исключительно тем, что в них прописано, и при расторжении брака фактически просто брали текст брачного договора, перепечатывали его и выносили решение со всеми вытекающими последствиями», — рассказал Бенхин.

Он добавил, что благодаря общественному резонансу и тому, что за Джиганом и Самойловой следят миллионы подписчиков, эта история становится публичной и, по сути, превращается в «лобное место». Многие начнут пытаться повторять такой подход. Хотя в целом все это остается в рамках действующего законодательства.

Идеальный кейс для оспаривания: что должно быть в брачном договоре, чтобы его не отменили

«Если человек на момент подписания брачного договора не отдавал отчета своим действиям, если не было медицинских справок или заключений, подтверждающих, что он в тот момент мог осознанно принимать такие решения, ситуация кардинально меняется. Если бы тогда было официальное медицинское заключение и нотариус, например, запросил его при удостоверении договора, оспорить документ было бы гораздо сложнее. А в нынешнем виде это, по сути, идеальный кейс», — отметил адвокат.

По оценке Бенхина, адвокат Джигана абсолютно правильно за это зацепился.

Прецедент для миллионов: как дело Джигана может повлиять на другие брачные контракты

«Можно сколько угодно говорить о том, что Джиган находился на лечении, проходил реабилитацию, что это стало достоянием гласности. Хорошо, раз это публично, давайте тогда посмотрим на конкретные даты: когда именно был подписан брачный договор, в каком он находился состоянии в тот период, сколько раз он проходил лечение, в том числе до и после подписания. При такой хронологии вопросов, по сути, не остается. Очевидно, что состояние было уязвимым, и это серьезное основание для оспаривания», — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что речь идет не просто о семейных спорах, где все четко прописано в Семейном кодексе. Речь именно о ситуациях, когда был подписан брачный договор и когда есть основания полагать, что он подписывался в уязвимом, неадекватном состоянии.

