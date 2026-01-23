Джиган может отдать Самойловой имущество почти на полмиллиарда рублей

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, делит имущество с блогером и бизнесвумен Оксаной Самойловой. Если артист не сможет оспорить брачный договор, то ему придется отдать жене объем имущества почти на полмиллиарда рублей, сообщает SHOT .

Вся семейная недвижимость была оформлена на Джигана. Когда рэпер лечился от зависимости, он переписал все на Самойлову. Теперь защита попытается оспорить этот момент, настаивая на том, что исполнитель находился в уязвимом состоянии.

Особый «лот» — трехэтажный особняк площадью почти 1300 кв. м, который находится в элитном коттеджном поселке «Шато Соверен». Внутри здания есть тренажерный зал, кинотеатр, хамам, рабочий кабинет. Все сделано из дорогих материалов, ремонт дизайнерский, есть участок на 22 сотки. Все это великолепие оценивается более чем в 350 млн рублей.

Также на рэпера были оформлены три квартиры — однушка в 34 кв. м в Войковском районе (12 млн руб.), однушка в 36 кв. м в Хорошевском районе (16 млн руб.) и двушка в 63 кв. м в Очаково-Матвеевском (25 млн руб.). Еще Самойловой может достаться Volkswagen Multivan (4 млн руб.). В итоге бизнесвумен сможет владеть имуществом стоимостью в 400 млн руб.

Ранее стало известно, что суд отказался разводить Оксану Самойлову и Джигана. Заявление о разводе звездная пара подала еще в октябре 2025 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.