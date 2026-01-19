Суд отказался разводить Оксану Самойлову и Джигана

Судебный процесс о разводе блогерши и бизнесвумен Оксаны Самойловой и репера Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного как Джиган, приостановлен, пару так и не развели. Теперь музыкант пытается расторгнуть брачный договор с Самойловой, согласно которому она получит все совместно нажитое имущество, сообщает Mash .

Заявление о разводе подала Самойлова еще в октябре 2025 года. Суд предоставил супругам трехмесячный срок для возможного воссоединения, однако усилия Джигана наладить отношения оказались безрезультатными. На судебном слушании присутствовали лишь уполномоченные представители сторон, но в итоге пару не развели.

Теперь Джиган планирует оспорить брачное соглашение, заключенное в 2020 году, в период его пребывания в реабилитационном центре. Согласно условиям документа, в случае развода все имущество, нажитое в браке, переходит в собственность Самойловой.

Пара состояла в отношениях с 2010 года, а в 2012 году они официально оформили брак. У них четверо общих детей: три дочери и сын. В 2020 году Самойлова и Джиган уже сталкивались с бракоразводным процессом, но тогда блогерша нашла в себе силы и пошла на примирение с супругом ради семьи и детей.

Ранее сообщалось, что Самойлова мечтает встретить более молодого партнера после развода с Джиганом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.