Самойлова мечтает променять Джигана на более молодого партнера

Самойлова на фоне развода с Джиганом заявила, что муж стал слишком стар для нее

Модель Оксана Самойлова заявила, что ее супруг, рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, с которым она планирует расторгнуть брак, кажется ей слишком возрастным. После развода она хотела бы встретить более молодого и энергичного партнера, сообщает Life.ru .

37-летняя Самойлова подчеркнула, что в ней плещется «невероятный» запас энергии, поэтому и мужчина должен быть ей под стать. Модель призналась, что ей непросто строить отношения с менее энергичными людьми, и согласилась с утверждением, что 40-летний Джиган — это скуф, не соответствующий ее требованиям.

Самойлова отметила, что переломным этапом в ее браке с Джиганом стала ферма. Эта идея захватила ее целиком, в то время как рэпер не проявлял к ней никакого интереса, предпочитая проводить время за игрой в «онлайн-дурака».

«Я показывала Денису фотки, он даже не смотрел, он играл в „Дурака“. На ферму он приезжал всего пару раз за все время — и первый раз приехал, когда тут уже были построены дороги, вырублен лес, проведен свет и так далее», — отметила Самойлова.

Она добавила, что однажды утром проснулась и почувствовала внезапное осознание. В тот момент она поняла, что их браку с Джиганом пришел конец.

24 декабря Оксана Самойлова устроила благотворительный новогодний праздник для детей из Рузского детского дома и Тверского дома-интерната. Кроме того, она предоставила возможность журналистам побывать на своей ферме, где обитают ее енот Педро, олененок по имени Россия и другие животные.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.