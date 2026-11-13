«Схарчили мужика»: глава ВТБ высказался о ситуации с Хуангом

Глава ВТБ Андрей Костин привел пример экс-руководителя Nvidia Дженсена Хуанга и посетовал на то, что сегодня никто ни от кого ничего не скроет, сообщила журналистка Ксения Собчак.

Ранее совет директоров Nvidia объявил о том, что 63-летний Хуанг покинул посты президента, главного исполнительного директора (CEO) и члена совета директоров на фоне скандала с любовницами и шпионажем. Кто такой Дженсен Хуанг, в чем суть истории и как на нее реагируют в мире, читайте в материале РИАМО.

Банкир пообщался на экономическом форуме с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. По его словам, на сегодняшний день государство и корпорации обладают таким большим объемом данных, что от них ничего не скроешь. так произошло и с Хуангом.

«Ничего не утаишь сейчас. Вон бедолага попался. Сначала одну нашли, потом вторую, потом третью нашли уже даму. Так покопаются и еще пяток на самом деле. Схарчили мужика ни за что, да? Вот она жизнь стала», — сказал Костин.

Набиуллина после этого поспешила прервать главу ВТБ и задала вопрос другому спикеру.

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