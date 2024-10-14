SHAMAN официально развелся с женой

Известный российский исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, официально развелся со второй женой Еленой Мартыновой. Свидетельство о расторжении брака 32-летний певец опубликовал в своем Telegram-канале .

Дронов и Мартынова поженились в 2017 году. Брачный союз исполнителя хита «Я — русский» с топ-менеджером «Мегафона» был прекращен 13 октября текущего года.

По словам артиста, плотный график не оставил времени экс-супругам на нормальную личную жизнь, поэтому совместно было принято решение о разводе.

Ранее SHAMAN заявил, что после расставания со второй супругой не чувствует себя одиноким, так как с ним вся Россия. Затем певец передал привет главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.