SHAMAN после развода рассказал, какой должна быть девушка его мечты

SHAMAN не чувствует себя одиноким после развода, так как с ним вся Россия

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, после развода с пиарщицей Еленой Мартыновой не чувствует себя одиноким, так как с ним народ и вся Россия, сообщает SHOT .

Исполнитель хита «Я — русский» с удовольствием рассказал журналистам, какой должна быть девушка его мечты. Оказалось, что Дронова больше не интересуют красивые ноги и волосы. Для него важнее, чтобы рядом с девушкой ему было лучше, чем без нее.

«Мне реально важно, чтобы к человеку тянуло. Чтобы я чувствовал, что мы на одной волне, что хорошо с человеком. Просто хорошо, просто кайфово», — заявил SHAMAN.

Певец обратил внимание журналистов на то, что после развода со второй супругой Мартыновой не чувствует себя одиноким, так как с ним вся Россия. После этого он передал привет главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

Ранее стало известно, что SHAMAN начал готовиться к разводу со второй супругой за год до того, как официально об этом сообщил поклонникам. По его словам, решение поставить точку в отношениях было обоюдным.