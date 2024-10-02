SHAMAN начал готовиться к разводу с женой за год до официального расторжения брака

32-летний певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и его 46-летняя жена Елена Мартынова разводятся. Как только в Сети начали распространяться слухи об их расставании, пара объявила о разводе, однако стало известно, что Дронов готовился к этому как минимум год, сообщает kp.ru .

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — заявил Дронов в своем блоге.

Супруга артиста в своих социальных сетях также подтвердила расстраивание, добавив, что решение было совместным и верным.

О конкретных причинах развода пара не сообщила. В медиа начались обсуждения, и сразу всплыл случай, когда летом на красной дорожке премии МУЗ-ТВ SHAMAN страстно поцеловал в шею певицу Мию Бойку. Артист назвал это жестом приветствия и «магией камер». Он намеревался поцеловать девушку в щечку, но она дернулась, и поцелуй спустился ниже.

Далее на «Новой волне» в Сочи певец появился без кольца. Репортеры сразу заметили это и поинтересовались, в чем дело. SHAMAN заявил, что не в кольцах суть брака, и пара их даже не покупала.

На следующий день артист появился на красной дорожке с певицей Соей, которую нежно обнимал и также целовал в шею. Сопровождающая артиста девушка заверила, что у нее есть жених, а с Ярославом они просто хорошие друзья.

Финальная причина развода неизвестна, но, согласно официальным документам, артист начал готовиться к нему еще в прошлом году, а именно — переводить все дела на себя и собственное ИП. В начале декабря 2023 года Дронов также зарегистрировал свой сценический псевдоним SHAMAN. В том же месяце Елена Мартынова ликвидировала свое ИП. После этого делами Дронова занялся его концертный директор Александр Качан.

«На ИП Александра Качана был оформлен прошлогодний гонорар певца в размере 8 млн руб. за пение в „Городском центре культуры“ и недавний гонорар в 15 млн 300 тыс. руб. за выступление на городском празднике в Ставрополе», — говорится в статье.