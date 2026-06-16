Шах и мат, пухососы: «человековозы» были замечены в Челябинске после ливней
0:21
В Челябинске заметили «человековозы», которые спасают местных жителей после затопивших город аномальных ливней, сообщает Ural Mash.
На опубликованных кадрах видно, как рейсовый автобус остановился на затопленной остановке. Из него выходят люди прямо в ковш погрузчика Bobcat, который их доставляет в безопасное место.
Челябинск ушел под воду после прошедшего в городе мощнейшего дождя. Молния ударила в контактный провод, поэтому трамваи встали.
Ранее российский блогер собрал робота-пухососа, который был создан искусственным интеллектом и завирусился в соцсетях.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.