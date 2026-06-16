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Шах и мат, пухососы: «человековозы» были замечены в Челябинске после ливней

В Челябинске заметили «человековозы», которые спасают местных жителей после затопивших город аномальных ливней, сообщает Ural Mash .

На опубликованных кадрах видно, как рейсовый автобус остановился на затопленной остановке. Из него выходят люди прямо в ковш погрузчика Bobcat, который их доставляет в безопасное место.

Челябинск ушел под воду после прошедшего в городе мощнейшего дождя. Молния ударила в контактный провод, поэтому трамваи встали.

Ранее российский блогер собрал робота-пухососа, который был создан искусственным интеллектом и завирусился в соцсетях.

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