Российские школьники потратили до 20 тыс рублей на выпускной образ

Большинство российских школьников закладывают на выпускной образ от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Дороже всего наряды обходятся одиннадцатиклассникам, сообщает Газета.ru .

Данные следуют из исследования онлайн-школы «100балльный репетитор» и сервиса CDEK.Shopping. Аналитики выяснили, что 51% школьников начинают искать наряд за два-три месяца до праздника, еще 15% — с начала учебного года.

Чаще всего выпускники покупают одежду в магазинах и бутиках (39%) или на маркетплейсах (38%). Бюджет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей назвали 25% опрошенных, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — 23%.

Среди одиннадцатиклассников 35% потратили на наряд больше 20 тыс. рублей. Среди девятиклассников такую сумму указали 18%.

Интерес к зарубежным образам выразили 51% выпускников, еще 14% хотели бы поехать за границу на примерку. Ассортимент в своем городе полностью устраивает 19% школьников. Среди популярных брендов названы Zara, Massimo Dutti, Valentino, Uniqlo, Dior, BOSS и Versace.

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