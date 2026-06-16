Дочь звезды «Интернов» и «Кухни» Плетневой собирает деньги на похороны матери
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Единственная дочь скончавшейся в 48 лет актрисы Татьяны Плетневой просит финансовой помощи в организации похорон матери, сообщает Super.ru.
28-летняя Алена рассказала о предстоящей церемонии прощания, опубликовав пост на личной странице актрисы. Девушка рассказала, что ее мать из-за болезни последние полгода не работала, теперь семье трудно оплатить похороны.
«По предварительным расчетам, похороны выйдут в сумму, превышающую 200 тысяч», — написала Алена.
Девушка обратилась к поклонникам актрисы за финансовой помощью.
Татьяна Плетнева скончалась в ночь с 12 на 13 июня в одной из столичных больниц. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
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