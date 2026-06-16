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Дочь звезды «Интернов» и «Кухни» Плетневой собирает деньги на похороны матери

Единственная дочь скончавшейся в 48 лет актрисы Татьяны Плетневой просит финансовой помощи в организации похорон матери, сообщает Super.ru .

28-летняя Алена рассказала о предстоящей церемонии прощания, опубликовав пост на личной странице актрисы. Девушка рассказала, что ее мать из-за болезни последние полгода не работала, теперь семье трудно оплатить похороны.

«По предварительным расчетам, похороны выйдут в сумму, превышающую 200 тысяч», — написала Алена.

Девушка обратилась к поклонникам актрисы за финансовой помощью.

Татьяна Плетнева скончалась в ночь с 12 на 13 июня в одной из столичных больниц. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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