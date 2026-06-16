В Можайском округе высадили более 10 тысяч цветов

Озеленение центральных клумб продолжается в Можайском округе Подмосковья. Сотрудники Единого дорожно-транспортного центра вместе с подростками-практикантами высадили свыше 10 тысяч растений в Парке Победы и у здания администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После того как на городских клумбах отцвели тюльпаны, специалисты приступили к высадке летних культур. Основные работы прошли в Парке Победы, у памятника Солдату-Освободителю, а также в центральной части города — у часов на площади рядом с администрацией.

Коммунальщикам помогают десять подростков старше 14 лет. Они работают по четыре часа в день в соответствии с трудовым законодательством и получают официальный заработок. Организаторы отмечают, что проект носит не только сезонный, но и воспитательный характер.

«Учитывая, где именно мы сажаем цветы, а это Парк Победы, памятник Солдату-Освободителю и другие памятные места, ребята не просто получают новые навыки — они учатся уважению к истории своего города», — отметила старший мастер производственно-технического отдела ЕДТЦ Инесса Гордиенко.

На клумбах высадили бархатцы, колеус, красную сальвию, канны, бегонию, цинерарию и петунию. Цветы разместили также в подвесных корзинах. Дополняют композиции малые архитектурные формы, установленные у дворца бракосочетания и в старом центре рядом с Никольским собором.

«Я решил провести летние каникулы с пользой. Теперь люди будут любоваться красотой, которую я помогал создавать», — рассказал практикант Арсений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.