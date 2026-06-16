Названы пять лучших песен для выпускного

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Продюсер Турцев назвал пять песен, которые подойдут для выпускного вечера

Новосибирский продюсер Юрий Турцев назвал пять композиций, которые подойдут для выпускного вечера и вручения дипломов, сообщает Om1 Новосибирск .

Музыкальный продюсер и основатель лейбла Soul Rhyme Label Юрий Турцев поставил на первое место трек Басты «Медлячок». По его словам, песня остается символом выпускного благодаря теме первой любви, школьных воспоминаний и прощания с важным этапом жизни.

В подборку также вошли «Куда уходит детство», «Последний звонок» Алсу, «Выпускной» группы «Руки Вверх!» и «Детство» Юрия Шатунова. Турцев назвал песню Алсу классикой школьных праздников, а композицию «Руки Вверх!» — вариантом для более праздничной части программы.

«Эти песни объединяет главное — они помогают сохранить эмоции момента. Выпускной длится всего один вечер, а хорошие песни делают его воспоминанием на всю жизнь», — заключил продюсер.

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