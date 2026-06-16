Директор Леонтьева опроверг гонорар артиста в 17 млн рублей за концерт

Директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев назвал ерундой сообщения о завышенных ценах на выступления певца для россиян, сообщает Газета.ru .

Борис Чигирев заявил, что информация об удорожании концертов Валерия Леонтьева не соответствует действительности.

«Нет, не правда. Что значит для иностранцев (ред. — дешевле)? Да ерунда это все», — заявил директор артиста.

Ранее Mash сообщил, что Леонтьев якобы просит минимум 17 млн рублей за выступления для россиян. По данным канала, концерт для иностранцев стоит 12 млн рублей.

Источник также утверждал, что певец отказался от одиночных корпоративов из-за долгих перелетов и перепадов давления. В приоритете у него якобы остаются крупные мероприятия.

Леонтьев объявил о завершении карьеры в 2024 году, когда ему исполнилось 75 лет. При этом он продолжает изредка выступать за границей и появляться на мероприятиях друзей. В августе 2025 года артист посетил «Новую волну» в Казани по приглашению Игоря Крутого.

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