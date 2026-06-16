Физики запустили первые в мире ядерные часы
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Физики впервые показали работоспособные ядерные часы. Устройство на переходах в ядре тория-229 уже оказалось точнее лучших оптических атомных часов, сообщает «Царьград».
Новые часы отличаются от атомных принципом работы. Атомные часы используют переходы электронов, а ядерные — переходы внутри атомного ядра.
Такой подход повышает стабильность измерений. Ядро слабее реагирует на внешние электромагнитные поля и другие факторы среды.
Исследователи внедрили ядра тория-229 в кристалл фторида кальция. Материал пропускает ультрафиолетовое излучение и фиксирует атомы в кристаллической решетке, снижая тепловые помехи.
Сигнал формируют коллективные колебания множества ядер. Ученые считают нынешний прототип первым шагом: в будущем ядерные часы могут стать в сотни раз точнее атомных и помочь в поиске темной материи.
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