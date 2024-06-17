Сестра участника СВО вместо гражданства РФ получила депортацию в Казахстан

Этническая россиянка с гражданством Казахстана хотела переехать на историческую родину, собрала все необходимые документы, обратилась в МФЦ для оформления вида на жительство, но вместо этого была депортирована из страны с запретом приезжать в РФ в течение пяти лет, сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV» .

Девушка по имени Алина, которая является двоюродной сестрой добровольного участника специальной военной операции на Украине, обратилась за помощью в получении российского гражданства к общественникам. Она рассказала, что в МФЦ ее вместе с мужем убедили, что с предоставленными документами все в порядке и следует ждать приглашения для оформления вида на жительство.

Но вместо этого молодая семья получила повестку в суд, где ее обязали покинуть Россию, назначили штраф и запретили появляться на территории страны в течение пяти лет. Гражданка Казахстана оплатила штраф и теперь намерена обжаловать решение суда о депортации.

Девушка с помощью общественников хочет привлечь внимание к ситуации, заявляя, что считает неправильным разлучать близких в Год семьи. В России у нее живет отец, а двоюродный брат добровольно вступил в ряды бойцов СВО.

Ранее из России решили депортировать украинского студента. Молодой человек собирал средства для поддержки Вооруженных сил Украины.