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Собиравшего деньги для ВСУ студента МГУ вышлют из России

Украинский студент Сергей Гулько, который был отчислен из МГУ за националистические публикации и попытки собрать средства для ВСУ, будет выслан из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Троицкого суда Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С. В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации», — сказано в сообщении.

Однако, согласно закону, Гулько имеет право обжаловать решение суда. Студент жил в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте. Он имеет действующий паспорт гражданина Украины, а заявление на российское гражданство Гулько не подавал.

Ранее его отчислили с шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ после административных арестов за провокационные посты в соцсетях и отказ показать паспорт полицейскому.