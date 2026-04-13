Семья не поможет: когда Чекалин сможет выйти по УДО

Для УДО блогера и бизнесмена Артема Чекалина решающими будут поведение, погашение ущерба и позиция колонии, а не семейные обстоятельства, сообщил РИАМО руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры», адвокат Антон Ключко.

«Семейные факторы напрямую на УДО не влияют. Единственное, что предусмотрено — это возможность краткосрочного отпуска до семи дней, если умирает близкий родственник, чтобы человек мог присутствовать на похоронах. Но это нечастая практика», — сказал Ключко.

Он добавил, что Чекалин осужден за тяжкое преступление, поэтому по общим правилам он сможет подать на условно-досрочное освобождение после отбытия половины назначенного срока.

«Дальше решение будет зависеть от целого ряда факторов: позиции прокуратуры, которая может поддержать или не поддержать ходатайство, позиции администрации исправительного учреждения, которая дает характеристику, от того, как он себя вел, погасил ли причиненный ущерб, оплатил ли назначенный штраф, признает ли вину, раскаивается ли», — рассказал адвокат.

Ключко уточнил, что семейное положение также учитывается судом, но это не ключевой фактор. Основные критерии четко определены Уголовным кодексом, и именно они играют решающую роль при принятии решения об условно-досрочном освобождении.

Чекалина посадили в колонию на семь лет за перевод денег на счета нерезидентов с применением подложных документов. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Тем временем его бывшая супруга и мать троих детей Валерия Чекалина борется с раком желудка четвертой стадии. Недавно блогер родила сына от нового возлюбленного. В это же время у нее диагностировали серьезное заболевание.

Перед вынесением приговора Лерчек написала письмо в суд с просьбой проявить милосердие к бывшему мужу и дать ему условный срок. Она призналась, что не может спрогнозировать свое будущее. В случае трагедии Чекалина надеялась, что отец будет рядом с их общими детьми.

