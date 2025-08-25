«Секс-гуру» Алекс Лесли заявил, что это он прятал Маркаряна в багажнике

Скандальный «секс-гуру» Алекс Лесли утверждает, что пытался вывезти блогера Арсена Маркаряна из России в багажнике автомобиля, но их поймала «ФСБ». Он добавил, что товарищ прятался в его машине под надувной лодкой, сообщает Газета.ru .

Лесли назвал Маркаряна своим «древним-древним» учеником и другом. По словам тренера по пикапу, Арсен Маркарян раздумывал над побегом из страны еще после слов главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, когда «она начала на него гнать».

Блогер добавил, что когда он вывозил своего друга в багажнике, их остановили силовики, причем сам Лесли не был «интересен» правоохранителям.

«Нас остановили ФСБшники, если бы это просто обычные менты были, то никто бы нас не отследил. Нас отслеживала ФСБ. Они мне сказали, что я им вообще не интересен. Вообще не интересен — так они сказали. А Маркаряна почему-то арестовали», — утверждает «секс-гуру».

Лесли добавил, что также ожидает и своего ареста.

Арсена Маркаряна задержали 23 августа у подмосковной Кубинки. Во время поимки блогер прятался в багажнике машины, прикрывшись надувной лодкой.

В отношении Маркаряна возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма и призывы к террористической деятельности в России, сообщали СМИ со ссылкой на источники. Изначально Следком подозревал Маркаряна в оскорблении памяти защитников Отечества.

На прошлой неделе пресса сообщала, что Алекса Лесли также объявили в розыск. Ранее в отношении него возбудили уголовное дело о подстрекательстве к изнасилованию. Недавно «секс-гуру» вновь попал в газетные заголовки из-за того, что его «ученики» домогались девушек на улицах Москвы.