На Алекса Лесли, учившего домогаться до москвичек, завели уголовное дело

Уголовное дело завели на блогера Алекса Лесли за склонение к изнасилованию

Уголовное дело возбуждено в отношении блогера и «гуру секса» Александра Кириллова (Алекса Лесли), который призвал своих учеников домогаться до девушек в центре Москвы, сообщает Информационный центр СК России .

Мужчину обвиняют в склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ). По версии следствия, блогер приказывал своим подписчикам подходить к девушкам на столичных улицах и дотрагиваться до их интимных мест.

Указанные действия противоправного характера были запечатлены на видео одной из жертв. Несколько девушек после домогательств обратились в полицию.

Правоохранители проводят следственные действия, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Ранее москвички стали жаловаться на домогательства пикаперов. Мужчины подходили к ним на улице, трогали за интимные места, а затем убегали.

Выяснилось, что случаи домогательств начали происходить после того, как к ним призвал Алекс Лесли. Он заявил, что с помощью такого «челленджа» хотел «показать, что девушки не должны отказывать парням». «Секс-гуру» назвал такой подход «телесным треннингом».

Полиция ищет всех злоумышленников, выполнивших «челлендж» блогера.