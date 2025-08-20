сегодня в 19:39

Скандального блогера и «секс-гуру» Алекса Лесли объявили в розыск

МВД разыскивает блогера и «секс-гуру» Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Его карточка появилась в базе данных российской полиции, сообщает «Осторожно, новости» .

Лесли был объявлен в розыск по статье УК. Ранее в отношении него возбудили дело за подстрекательство к изнасилованию (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК).

В базе данных МВД указаны данные фигуранта и его особые приметы.

Мужчина призывал своих учеников домогаться девушек в центре Москвы. Те, следуя советам «секс-гуру», подходили к женщинам на улице, трогали за интимные места, а затем убегали.

Несколько последователей Лесли уже были задержаны и помещены под арест.