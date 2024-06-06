СДЭК возобновил прием посылок от юридических лиц после сбоя в мае

СДЭК снова принимает посылки от крупных клиентов после массового сбоя в сервисах, который произошел в мае, сообщает ТАСС .

В пресс-службе компании заявили, что юридические лица теперь снова могут отправлять товары через СДЭК. Услугами логистического оператора пользуются более 70 тысяч интернет-магазинов.

Сбой в работе СДЭК произошел 26 мая. За взлом системы оператора ответственность на себя взяла проукраинская хакерская группировка Head Mare. Причастность группировки к сбою подтверждают скриншоты, которые хакеры опубликовали в социальных сетях. На них запечатлены базы данных компании.

Прием отправлений, в том числе при помощи курьеров, компания возобновила 3 июня. Сайт СДЭК, личные кабинеты физических и юрлиц, а также мобильное приложение в данный момент работают корректно.