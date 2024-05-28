сегодня в 11:09

Хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбой в работе СДЭК

Проукраинская хакерская группировка Head Mare взяла на себя ответственность за масштабный сбой в работе службы доставки СДЭК и взлом ее системы, сообщает «Царьград».

Ответственность группировки к сбою подтверждают скриншоты, которые хакеры опубликовали в социальных сетях. На них запечатлены базы данных компании.

В постах хакеры насмехаются над мерами безопасности компании и системными администраторами, которые не смогли отбить атаку.

О техническом сбое СДЭК сообщил утром 26 мая. Ошибка в работе вычислительных мощностей также нарушила работу сайта и мобильного приложения службы доставки.