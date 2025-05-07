СБП может работать со сбоями в Москве и Подмосковье с 7 по 9 мая

Клиенты Системы быстрых платежей (СБП) в Москве и Подмосковье с 7 по 9 мая могут столкнуться со сложностями при оплате и переводе средств между счетами. Это объясняется «возможными ограничениями доступа в сеть Интернет в Москве», сообщила пресс-служба площадки.

В течение ближайших трех дней сбои также могут возникать при платежах по картам в терминалах магазинов и онлайн через СБП.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», — заявил сервис.

На этой неделе в Москве могут ограничивать доступ в интернет из-за обеспечения безопасности мероприятий по случаю Дня Победы, предупреждали в Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

На некоторых улицах Москвы 7 и 9 мая также введут ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов.