В Москве введут ограничения для такси и электросамокатов 7 и 9 мая

На нескольких улицах Москвы введут временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов 7 и 9 мая. Меры объясняются подготовкой к празднованию Дня Победы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

О зонах ограничения движения можно узнать в приложении оператора или на специальном сайте. Власти рекомендовали жителям и гостям Москвы планировать маршрут с учетом перекрытий.

«Соблюдение временных ограничений — это ваша безопасность и порядок на улицах города в праздничные дни», — добавили в департаменте.

Во время праздничной недели в Москве также возможны перебои в работе мобильного интернета. Некоторые жители уже столкнулись с невозможностью вызвать такси.