Москвичи не могут вызвать такси из-за сбоев со связью

Некоторые жители Москвы не могут вызвать такси в приложении «Яндекс Go», убедился корреспондент РИАМО. Неполадки в работе сервиса происходят на фоне ограничения работы мобильного интернета, о чем заранее предупреждали власти.

При входе в приложение для вызова такси пользователей уведомляют, что платформа может работать с перебоями из-за проблем со связью.

До этого жители Москвы и Московской области пожаловались на новые неполадки в работе мобильной сети. Связь частично не функционирует у нескольких российских операторов.

5 мая некоторым москвичам уже приходили сообщения от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В СМС-уведомлениях предупреждалось, что интернет-доступ в Москве могут ограничить с 7 по 9 мая.

РИАМО рассказывало, как действовать во время отключения связи и интернета в российской столице.