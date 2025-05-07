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Жители Московского региона жалуются на новую волну сбоев в работе интернета

Жители Подмосковья и столицы столкнулись с новыми сбоями в работе мобильной сети. Она частично не функционирует у нескольких операторов, сообщается на сайте Downdetector .

Проблемы с мобильным интернетом испытывают клиенты оператора T2. Связь частично не функционирует у пользователей Yota.

Проблемы с мобильной связью также есть в Москве у клиентов «Мегафона». И в Подмосковье, и в российской столице частично не работает мобильный интернет от «Билайна».

Ранее жителям Москвы с номера Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) отправили предупреждения об ограничении доступа в интернет. Они будут действовать во время праздничных мероприятий.

7 мая в центре Москвы пройдет репетиция парада Победы. Будут перекрыты улицы и набережные в центре города.